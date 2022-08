Investita a Scauri, grave una 37enne: il pirata prima fugge poi si costituisce

E' in prognosi riservata, presso l'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, una 33enne di Gaeta rimasta vittima di un investimento avvenuto alle tre di questa mattina sulla Via Appia a Scauri. La donna era in compagnia di un amico, un 41enne di Formia, mentre stavano attraversando la strada, quando all'improvviso è sopraggiunta una Fiat Panda condotta da un uomo di 44 anni di Minturno, che li ha presi in pieno. Il conducente anziché prestare soccorso si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Ad avere la peggio è stata la donna, trasportata d'urgenza presso il Santa Maria Goretti, più lievi le ferite riportate dal 41enne.

Il conducente, preso da uno scrupolo di coscienza, si è poi costituito spontaneamente recandonsi presso la caserma dei carabinieri di Scauri. Sottoposto all'alcool test, è risultato positivo ed è stato trasferito all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia per essere sottoposto al drug test teso a stabilire l’eventuale uso di sostanze stupefacenti al momento della guida. In attesa dell'ultimo esame, al momento è stato denunciato a piede libero per fuga e omissione di soccorso e guida in stato di abbrezza alcoolica.