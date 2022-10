Investimento in Via don Torello a Latina, dinamica da chiarire

Una persona è stata investita, la notte scorsa, in Via Don Torello a Latina. Nessuna grave conseguenza, ma dinamica tutta da chiarire e che attualmente è al vaglio della polizia stradale di Latina. Erano circa le 4 della notte tra sabato e domenica. In seguito ad una lite e forse un pestaggio fuori da una discoteca, un ragazzo nel riprendere la sua auto per fuggire avrebbe calpestato il piede di un'altra persona. Il giovane è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale per essere ascoltato. Eventuali sviluppi potrebbero esserci nei prossimi giorni.