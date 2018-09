Investimento mortale sulla Pontina, la Stradale invita i conducenti di due mezzi a presentarsi per evitare l'arresto

La polizia stradale cerca i conducenti di due automezzi presumibilmente coinvolti nell'incidente di questa mattina sulla Pontina in cui è stato investito e ucciso un uomo in bicicletta. «Invitiamo i conducenti di un Iveco Stralis di colore bianco e di una utilitaria di colore scuro che transitavano intorno alle 5-5.30 su via Pontina direzione Latina al km 65 - dice Massimiliano Corradini, comandante del distaccamento di Aprilia della polizia stradale - a presentarsi alla polizia stradale di Aprilia per evitare di essere poi sottoposti a misure restrittive per omicidio stradale, essendosi allontanati dal luogo dell'incidente». Le due persone devoo presentarsi presso la Stradale di Aprilia o presso qualsiasi ufficio delle forze dell'ordine.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19



