Investimento ad Aprilia, ferito un uomo di 65 anni

Preso in pieno da un'auto, una Renault Clio, mentre attraversava la strada. E' accaduto nel pomeriggio, attorno alle 17, ad Aprilia in via Bardi, nei pressi dello stadio. L'uomo - un 65enne del posto - è finito prima sul parabrezza e poi a terra sotto choc e sanguinante. Soccorso da alcuni passanti è stato ricoperto con un ombrello e con degli asciugamani per proteggerlo dalla pioggia. Poco dopo è stato affidato alle cure del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. La dinamica è da chiarire. L'automobilista si è fermato, sotto choc, dopo il sinistro.

