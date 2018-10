Investe un uomo con problemi di deambulazione e scappa: è caccia al pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDI - Investimento attorno alle 21:30 di ieri in via Fabio Filzi a Fondi, nei pressi del supermercato Sigma.Un uomo con problemi di deambulazione stava camminando lentamente lungo la strada quando una Fiat Panda vecchio modello di colore bianco lo ha investito per poi fuggire senza fermarsi a prestare soccorso. A chiamare il 118 un cittadino che si trovava per caso a passare da quelle parti.Pochi istanti dopo è arrivata un'ambulanza della Formia Soccorso che ha portato il ferito presso l'ospedale “Fiorini” di Terracina dal quale è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.Fortunatamente solo un grande spavento, una forte botta e diverse escoriazioni e contusioni sparse.Il caso è al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Fondi che stanno cercando di individuare il responsabile. La scena si è snodata dinnanzi agli occhi di almeno un testimone oculare.