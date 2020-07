Investe un ciclista e fugge a Fondi: il pirata ha le ore contate

Ultimo aggiornamento: 10:00

Stava percorrendo via Fabio Filzi a Fondi in sella alla sua bici, attorno all'ora di pranzo, quando un suv lo ha travolto facendolo rovinare a terra in una violentissima caduta. Senza neppure voltarsi indietro, il conducente della vettura, ha proseguito la corsa dileguandosi nel traffico.Immediato l'intervento del 118 perché il ciclista, un 22enne di origini albanesi, è subito apparso ai numerosi presenti abbastanza grave. Un'ambulanza lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale "Fiorini" di Terracina. Tra una doppia frattura della tibia e diverse lesioni, i medici hanno emesso una prognosi di 40 giorni.Intanto sono andate avanti per ore le indagini degli agenti della Municipale di Fondi e degli uomini del commissariato di Largo Evangelista. Grazie alle testimonianze dei presenti, alle 18 di ieri è stato possibile individuare il pirata, si tratta di un uomo di Fondi che in un primo momento ha negato tutto attribuendo la colpa all'auto che lo precedeva guidata da una donna.La stessa donna, però, si è recata al commissariato di polizia per riferire la sua versione dei fatti. A questi due elementi si sono poi aggiunte le immagini delle telecamere di videosorveglianza di una vicina attività commerciale. Come previsto in caso di omissione di soccorso a seguito di incidenti con feriti è scattato anche il ritiro della patente.