Investe un cagnolino in periferia e fugge, meticcio salvato dai residenti ad Aprilia

Investe un cagnolino e scappa. E’ accaduto ieri sera attorno alle 20 ad Aprilia, all’incrocio tra via delle Isole e via Carroceto. La segnalazione arriva da una residente che non si è persa d’animo e ieri sera, insieme ad un altro passante che viaggiava in motorino, si è presa subito cura del cagnolino rimasto gravemente ferito. La ragazza ha provato a lampeggiare e suonare all’automobilista pirata sperando si fermasse, ma la donna al volante ha preferito fuggire. Si tratta di un cagnolino di taglia media, color miele, che camminava in strada. Sul posto è intervenuta la Asl di Latina che ha preso in cura l’animale. © RIPRODUZIONE RISERVATA