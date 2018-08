Invasione di calabroni, chiuso il sentiero per il picco del Parco del Circeo

di Ebe Pierini

Chiuso per presenza calabroni. Accade a San Felice Circeo dove il Comune ha transennato il sentiero che conduce alle crocette, sul promontorio e ha delimitato l'area con del nastro bianco e rosso per evitare che le persone possano salire ed imbattersi in uno sciame di pericolosi insetti.



«È vietato l'accesso lungo tutto il sentiero Le crocette causa presenza di un nido di calabroni alquanto pericoloso per l'incolumità pubblica» recita il cartello affisso dall'amministrazione comunale all'imboccatura del viottolo che porta alla croce per informare cittadini e turisti. Ad accorgersi delle transenne sono stati proprio alcuni sanfeliciani che volevano fare una passeggiata fin su in cima alle crocette e che invece sono dovuti tornare indietro. Stessa sorte è toccata ad un gruppo di escursionisti francesi che avrebbero voluto visitare le mura ciclopiche ed invece hanno dovuto rinunciare al loro proposito. Gli insetti hanno nidificato all'interno della croce sul promontorio e pare siano molto aggressivi e pericolosi. Il Comune sta cercando una soluzione per risolvere la questione e per ripristinare la sicurezza dell'area.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:05



