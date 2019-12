“Intrecci e trame”, parte da Prossedi il progetto che rilancia le tradizioni di paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato presentato a Prossedi “Intrecci e trame” il progetto che punta alla valorizzazione dei paesi rivalutando le tradizioni e le consuetudini che derivano dalla civiltà contadina. Il ricamo e l’intreccio sono attitudini importanti che vanno preservate nel tempo e per questo Prossedi ha ottenuto il finanziamento da parte di Anci Lazio per creare il suo laboratorio per avviare le lezioni gratuite aperte a tutti. «Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo finanziamento, per quanto ci riguarda siamo molto attenti alla valorizzazione della nostra comunità con moltissime iniziative di recupero e valorizzazione delle nostre tradizioni - ha spiegato il sindaco, Angelo Pincivero - Questa di “Intrecci e Trame” è una grande occasione che il nostro Comune ha avuto la possibilità di ottenere, sono convinto che ci sarà un grande ritorno». L’iniziativa è stata presentata durante un incontro al quale hanno partecipato gli studenti dell’istituto comprensivo Prossedi-Priverno Don Andrea Santoro con la Preside Nicolina Bova che s’è detta entusiasta dell’iniziativa.Presenti, fra gli altri, il coordinatore regionale di “Borghi e Paesi del Lazio” di Anci Lazio Francesco Chiucchiurlotto: «Abbiamo inteso stimolare, attraverso bandi destinati a progetti, un mondo ricco di capacità e cultura che deriva dalla tradizione: con queste iniziative però vogliamo dimostrare che questa operazione, oltre a essere di altissimo profilo, ha anche una prospettiva di sviluppo e per questo motivo altro scopo è quello di fare da innesco con la Regione Lazio che deve far propri i progetti, programmare gli interventi futuri e soprattutto destinare risorse sufficienti in quanto Ente preposto allo sviluppo del territorio. Negli ultimi anni abbiamo subìto lo spopolamento dei 251 comuni sotto i 5.000 abitanti al di fuori della cintura romana, di cui 145 montani, complessivamente abbiamo perso 19.700 abitanti, come se fossero spariti nel nulla 19 comuni da mille abitanti ciascuno. Con queste iniziative quindi intendiamo salvaguardare la cultura che deriva dalle tradizioni contadine, tramandarla ai giovani e creare occasioni concrete di reddito ed occupazione che utilizzi i fattori costitutivi delle antiche tradizioni artigianali per favorire un nuovo trend che abbiamo chiamato Controesodo».A Prossedi, per esempio, ci sono testimonianze che risalgono al 1850 quando la principessa Augusta Bonaparte avviò una campagna che coinvolse le giovani del paese per avviarle alla pratica del ricamo, in collaborazione con le suore Figlie della Carità che all’epoca svolgevano un ruolo cruciale in questo tipo di iniziative.Intervenuta anche Carla Amici, presidente dell’associazione “Il Tempo nelle mani”: «Nella mia decennale attività di sindaco ho toccato con mano la notevole qualità delle antiche tradizioni e mi sono circondata di persone capaci di realizzare cose uniche e irripetibili. Ho sempre favorito iniziative che tenessero in considerazione questo mondo perché anche i grandi marchi investono in questo campo e, con la creazione di una start-up innovativa per dare opportunità di lavoro».