Intitolazione Liceo artistico di Latina, i prof votano per Michelangelo

Ultimo aggiornamento: 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTITOLAZIONEIl lungo iter per l'intitolazione del liceo artistico di Latina si avvia alla conclusione e sarà Michelangelo Buonarroti - con grande probabilità - a dare il nome all'istituto che quest'anno compie 50 anni. Una scelta per molti inaspettata, perché considerata una proposta abusata e scontata. Di diverso parere però il Collegio dei docenti che, nella mattinata di ieri, si è espresso in larga maggioranza a favore del genio del Rinascimento con 44 voti; al secondo posto, ma con soli 9 voti, la proposta di Claudio Cintoli (le altre hanno ricevuto da 0 a 8 voti). In questi mesi, intorno all'intitolazione del liceo, si è creato un vivace dibattito alimentato dai sostenitori di Cintoli, tra cui professori ed ex alunni come il sassofonista Mauro Zazzarini e lo stilista Maurizio Galante, per il suo indiscutibile valore come insegnante e artista e per il suo legame con la città. Cintoli insegnò all' artistico dal 1969 al 77 e la sua didattica innovativa e sperimentale rappresenta perfettamente il fermento di quegli anni. Dal canto loro, i sostenitori di Michelangelo spiegano in una nota che «dopo attenta riflessione siamo giunti alla conclusione che Michelangelo Buonarroti sia l'artista che maggiormente rappresenti il liceo artistico di Latina. Michelangelo nel 1500 toccò tutte le espressioni artistiche dalla scultura, alla pittura, all'architettura raggiungendo, per tutte, il massimo vertice. Per quanto attiene l'orientamento scolastico, sia rivolto agli alunni che alle loro famiglie, - continuano - riteniamo che sarà più facile per l'utenza individuare il liceo artistico intitolandolo ad un Maestro, conosciuto anche dalle persone più semplici, che non ad un artista di nicchia che, per quanto grande, non potrà certo avere la fama di Michelangelo o ad un artista contemporaneo ma ancora non maturo per la massa. In ultimo si comunica che, da una ricerca effettuata, risulta che sono stati intitolati a Michelangelo Licei Artistici ubicati nel Nord e nel Sud d'Italia, ci è parso che il centro Italia stesse proprio aspettando il nostro Istituto e ci sembrerebbe scortese disattendere tali attese».Ora la parola passa al Consiglio d'istituto, anche se con una maggioranza così schiacciante, difficilmente ci sarà un colpo di scena. La delibera passerà poi al Provveditore agli Studi, che consulterà Prefetto e Giunta comunale. Se questi sono d'accordo, il Provveditore emanerà il decreto d'intitolazione che invierà alla scuola e al Ministero per l'autorizzazione finale.Serena Nogarotto© RIPRODUZIONE RISERVATA