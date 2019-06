Intimidazione ai carabinieri, ministro Costa al Parco del Circeo: "Lo Stato c'è, nessuno spazio ai criminali"

Il ministro dell'ambiente Sergio Costa ha visitato il Parco nazionale del Circeo dove ieri c'è stata una intimidazione ai carabinieri forestali.



"Lo Stato c'è e non è retorica, quando c'è la criminalità non ha spazio". Il ministro da ex investigatore ha sottolineato come nella zona pontina ci siano interessi della camorra "conosco bene questa zona, lasciamo investigare sulla vicenda specifica ma sono noti gli interessi in particolare del clan dei Casalesi e posso affermarlo in virtù della mia pregressa esperienza"

