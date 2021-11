Intesa con la Muzio. Coletta: «Con Fare Latina unità d'intenti»

In Provincia la Muzio va verso la candidatura nelle file di Forza Italia come indipendente (vedi articolo a pag. 42) in Comune a Latina è arrivata l'intesa tra il sindaco Damiano Coletta e la consigliera comunale di Fare Latina. L'annuncio, ieri, da parte dello stesso sindaco del capoluogo, secondo cui «sono state colmate le distanze e raggiunta una unità di intenti sul lavoro che l'amministrazione è chiamata a fare», citando il «senso di responsabilità che la Muzio e il suo movimento hanno dimostrato nel fornire la propria disponibilità a lavorare insieme su un programma condiviso».

Coletta annuncia che tornerà anche ad incontrare il centrodestra. L'appuntamento è per martedì pomeriggio. Sul tappeto l'appoggio in Consiglio comunale «per continuare il percorso intrapreso sui punti programmatici». Ma a questo punto, con l'appoggio dei tre consiglieri di Forza Italia (alla luce dell'intesa tra i civici e gli azzurri per la Provincia) e con l'intesa con la consigliera comunale di Fare Latina i rapporti di Forza nell'assise civica potrebbero già essere ribaltati e consentire al sindaco di governare, seppure sul filo di lana.

