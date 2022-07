Menisco e legamenti, all'Icot un convegno con i maggiori esperti italiani

La Sicoop (Società italiana chirurghi ortopedici nell'ospedalità privata) organizza venerdì a Latina il convegno “Il ginocchio, la patologia meniscale e legamentosa” nell'Aula magna dell'ospedale Icot. Presidente del corso Agistino Tucciarone, presidenti onorari A. Carfagni e V. Denaro. Due le sessioni previste, una dedicata al menisco (moderatori Cerza e Farsetti), la seconda ai legamenti del ginocchio (moderatori Di Giacomo e Masini).

Si comincia alle nove di venerdì. Per parlare di menisco, dalle lesioni ai test, dalla diagnostica ai trattamenti e alle cure parleranno in sequenza Maccauro, Godente, Maceroni, Bernardi, Piccinato Tudisco, Saggini e Manni . Alle 11 il "relive" su artroscopia di ginocchio, menisco di Agostino Tucciarone e alle 11:25 la Lettura magistrale "Lo stato dell’arte nella chirurgia del menisco" a cura di Pier Paolo Mariani, il chirurgo ortopedico noto per gli interventi ai maggiori calciatori in circolazione.



Alle 12.25 il saluto alle autorità del presidente della Giomi Emmanuel Miraglia e dell'amministratore delegato della società proprietaria dell'Icot Massimo Miraglia. Interverranno il sindaco di Latina Damiano Coletta, il presidente S.I.C.O.O.P. R. Papalia il presidente SIAGASCOT, G. Di Giacomo; e il presidente A.L.O.T.O.: F. Pallotta.

Nel pomeriggio si proseguirà con la sessione dedicata ai legamenti con gli interventi di V. Franceschini, M. Cantore, M. Mastantuono, E. Albanese, F. Rodia, A. Ponzo, A. De Carli, A. Ferretti, S. Vasta, E. Monaco, E. Franceschetti, A. Todesca , A. De Nicola, G. Maccauro; con due "relive" di Tucciarone e Mariani, la lettura magistrale "Lo stato dell’arte nella ricostruzione legamentosa" di Giancarlo Puddu. In chgiusura una discussione con gli esperti.