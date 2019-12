Interruzione idrica ad Aprilia, ancora problemi dopo i lavori

Il flusso idrico non è ancora tornato alla normalità ad Aprilia. «Facendo riferimento ai lavori di riparazione sulla condotta adduttrice proveniente da Carano, nonostante le attività sono state concluse con successo - spiegano da Acqualatina - a causa del prolungarsi dei lavori nella notte si potrebbero verificare degli Abbassamenti di Pressione in attesa del completo recupero del livello presso il serbatoio di via G.Galilei. Si prevede la progressiva normalizzazione nella mattinata. Si ricorda che le zone interessate sono l'intero comune escluso località Campoleone». Acqualatina assicura che fornità «tempestive informazioni in caso di imprevisti». © RIPRODUZIONE RISERVATA