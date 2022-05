Si ferma al primo turno l'avventura del tennista di Latina Giulio Zeppieri agli Internazionali Bnl d'Italia 2022. Dopo l'impresa nelle qualificazioni contro l'americano Maxime Cressy (n. 64 Atp), oggi pomeriggio sui courts in terra rossa del "Centrale" del Foro Italico di Roma il 20enne talento pontino, per la prima volta al tabellone principale di un Master 1000, si è inchinato al 25enne gigante russo Karen Khachanov, che si è imposto in due set (6-3, 6-4) dopo un'ora e 29'.

Una partita molto combattuta in cui il mancino pontino, che si allena all'Enjoy Sporting Club con il coach Giuseppe Fischetti, ha tenuto testa al navigato giocatore russo (26esimo nel ranking) dal dritto infallibile, il colpo che ha messo più in difficoltà la resistenza di Giulio per tutto l’incontro: 20 vincenti e 15 errori per Khachanov, 23 vincenti e 27 errori per l’azzurro, che si morde le mani soprattutto nel secondo set, quando sul 4-4 con servizio a disposizione ha attaccato con coraggio ma ha sbagliato uno smash complicato sparando un diritto in rete sotto il pressing del russo. Khachanov, che in carriera vanta quattro titoli Atp, tra cui un Master 1000 a Parigi-Bercy, ha piazzato il break decisivo che lo proietta al secondo turno del torneo capitolino.