Le intercettazioni dei Di Silvio: «Coletta non è un sindaco, è un poliziotto. Ci distrugge»

Il clan Di Silvio non ha preso bene l’elezione a sindaco di Damiano Coletta. Dalle intercettazioni dell’inchiesta “Alba Pontina” emerge una forte preoccupazione, in particolare di Gianluca Di Silvio, uno dei vertici dell’organizzazione.



Siamo nel novembre 2016, Coletta è stato eletto cinque mesi prima con numeri schiaccianti. Gianluca Di Silvio parla con una persona a lui vicina, tale Fabio (all’epoca in corso di identificazione), all’interno di una Lancia Y in sosta.



Dopo aver parlato di altri argomenti, i due commentano l’esito delle ultime elezioni e la vittoria di Coletta. «Porco giuda - dice Gianluca Di Silvio - non è un sindaco, è un poliziotto oh, dategli il distintivo».



