Inter campione d'Italia, tifosi pontini in festa per il 19° scudetto

Anche la provincia pontina festeggia il trionfo in campionato dell'Inter di Antonio Conte. A partire dalle 17, in vari centri, da Aprilia a Scauri, è esplosa la gioia dei supporters nerazzurri, con caroselli di auto, piccoli cortei e mini-raduni, condizionati dalle prescrizioni relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso. Bandiere e maglie dell'Inter sono comparse a Latina ed in diverse località, nelle strade e nelle piazze, "colorando" un po' la prima domenica laziale in zona gialla. A tempo di record, un gruppo di tifosi si è ritrovato nel Piazzale Sieci, a Scauri, ed ha dato vita ad un simpatico corteo di auto, che ha vivacizzato il Lungomare ed il passeggio domenicale di tanti ospiti e residenti.

Nel 19° scudetto della formazione interista c'è anche un pizzico di Gaeta, grazie all'impegno di Stefano Bruno, che fa parte dello staff tecnico di Conte. Il giovane preparatore atletico aveva già condiviso con l'allenatore leccese la vincente avventura con il Bari, promosso nel 2009 in serie A. Negli ultimi due anni Bruno aveva lavorato a Parma come addetto al recupero degli infortunati.

