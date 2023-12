Venerdì 22 Dicembre 2023, 11:56

LA MISURA

Sta costando cara al rapper "Paky" l'esibizione allo stadio Francioni dell'estate scorsa. L'urlo a squarciagola davanti a quei mille ragazzini, la maggioranza dei quali minorenni, con cui insultava i carabinieri ha portato il questore di Milano ad emettere un "avviso orale" nei suoi confronti.

"Paky", al secolo Vincenzo Mattera, 24 anni, rapper originario di Secondigliano ma cresciuto a Rozzano, in provincia di Milano. La sera del 24 agosto scorso durante il festival "Explosive" in realtà i ragazzini aspettavano il più famoso "Geolier" che però non arrivò neppure a Latina senza dare spiegazioni. Cancelli aperti nel pomeriggio, le esibizioni degli artisti dalle 21.

Il secondo nome più atteso dai circa mille ragazzini sul prato era quello di "Paky" considerato uno dei nomi più promettenti del rapo italiano. Ma quella sera il clima, complice il forfait di Georlier era elettrico. Poi è arrivato "Pary" e nel corso dell'esibizione ha pensato bene di incitare il pubblico «a una corale invettiva nei confronti dei carabinieri presenti per garantire l'ordine e la sicurezza della manifestazione» spiega il provvedimento. «Ci proviamo?» urlò dal palco il rapper. «Ok Latina, voglio dire solo una cosa - gridò al microfono - chi non salta adesso...» e poi partirono gli insulti. Il pubblico gli andò dietro e i ragazzini cominciarono a saltare.

"Paky" d'altra parte non è nuovo a uscite del genere, anzi, malgrado abbia appena compiuto solo 24 anni ha già precedenti di polizia per lesioni, percosse, porto abusivo di armi e vilipendio della Repubblica, delle sitituzioni e delle forze armate. Pochi mesi del concerto a latina si era reso protagonista di una aggressione per la quale era stato denunciato affrontando un cittadino che gli aveva chiesto di abbassare la voce: «Non rompere, ti apro la testa e poi ti brucio la macchina», per poi urtare con la sua auto alcune vetture in sosta. Quella sera, rintracciato da una volante, durante la perquisizione venne trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 22 centimetri e un manganello telescopico. Pochi mesi prima in Puglia aveva afftontato un tizio fracassandogli la faccia a calci e pugni.

Per tutti questi motivi, sulla scorta della relazione inviata dai carabinieri di Latina, il Questore di Milano ha ritenuto che esistono elementi sufficienti per esprimere nei confronti del rapper un giudizio di pericolosità sociale «attuale e concreta» con l'applicazione della misura di prevenzione dell'avviso orale come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 159 del sei settembre 2011, applicabile a coloro «che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto (...) dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni».