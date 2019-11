Insulti social al ragazzo down che salvò una bimba dall'annegamento, indaga la polizia postale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesanti insulti nei confronti del giovane Valerio Catoia, l'atleta con sindrome di down che salvò dall'annegamento una bambina due anni fa, a Sabaudia. La polizia postale di Latina ha aperto un'indagine, dopo la denuncia presentata dai familiari, rispetto i messaggi comparsi su un gruppo facebook nel quale scrivono frasi tipo «guardatelo, sembra un cane» o «doveva morire».Odio sui social innescato, a quanto sembra, proprio dal salvataggio e dai numerosi premi che sono stati conferiti a Valerio - nominato anche Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella - per il suo gesto di coraggio.Il gruppo Facebook si presenta come "satira nera" che ha insultato anche il padre di Valerio, quando ha provato a chiedere di togliere i messaggi.