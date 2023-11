Insulta la ex compagna: «Stai a cuccia», scatta il divieto di avvicinamento

E' finito con una denuncia per maltrattamenti il complicato rapporto sentimentale tra due giovanissimi di Latina. L’ennesimo caso di insulti e minacce tra le mura domestiche che si rinnovano per anni, fino a quando la vittima non decide di metterci fine segnalando la situazione alle forze dell’ordine. E facendo emettere un provvedimento per tenere lontano il coniuge violento. In questo caso i protagonisti della vicenda sono un ragazzo ed una ragazza, entrambi di 22 anni, residenti nel capoluogo pontino. Nessuno dei due ha un lavoro fisso, si arrangiano con occupazioni saltuarie: il loro rapporto va avanti da qualche anno, vivono insieme ma con molti alti e bassi che neppure la nascita di un figlio riesce a risolvere. Poi un giorno lui probabilmente supera il limite: durante una litigata diventa ancora più minaccioso, avvicina ai capelli della compagna un accendino come se volesse darle fuoco e poi prosegue con comportamenti sempre più intimidatori e offensivi. La trascina vicino alla cuccia del cane insultandola e dicendole: «Dovresti stare qui dentro».

Probabilmente è la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché a quel punto la ragazza ha deciso di andarlo a denunciare in Questura: agli agenti racconta tutti gli episodi dei quali è stata vittima negli ultimi due anni, li mette in fila e a quel punto la segnalazione arriva in Procura dove viene aperto un fascicolo a carico del compagno, iscritto nel registro degli indagati per maltrattamenti in famiglia.

Il magistrato titolare del procedimento chiede al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina l’adozione di un provvedimento di divieto di avvicinamento del ragazzo alla sua ex compagna e allontanamento dall’abitazione comune, provvedimento che viene emesso dal magistrato. Oggi a piazza Buozzi è in programma l’interrogatorio di garanzia durante il quale l’indagato potrà rispondere alle domande del gip e fornire la sua versione dei fatti.