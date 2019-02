Insospettabile arrestata dai carabinieri con un chilogrammo di cocaina ad Aprilia

Una donna insospettabile è stata arrestata dai carabinieri con un chilogrammo di cocaina di elevata purezza. I militari del reparto territoriale hanno fermato un'auto con due donne a bordo durante un controllo, la droga era sull'auto dove viaggiavano le signore, una delle quali si è assunta la responsabilità del possesso della cocaina, nascosta in un involucro sottovuoto.



Si tratta dell'ennesimo ingente sequestro di stupefacenti ad Aprilia, ancora una volta trasportati da insospettabili



Nello stesso contesto operativo venivano effettuate delle perquisizioni e denunciati due soggetti di Aprilia trovati in possesso di 9 grammi e mezzo di cocaina e €2500 in contanti, in via Vanzina