Insieme Formia, rinviata anche la sfida con la Nocerina. Stop anche per la capolista Monterosi

La prossima giornata di campionato di serie D sarà ancora una volta incompleta. La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto che due gare del girone G non si disputeranno causa Covid-19. Si tratta delle sfide tra Muravera e la capolista Monterosi, oltre a Insieme Formia-Nocerina. Per i sudpontini si tratta della terza sfida consecutiva rinviata, una situazione che di certo complica i piani della formazione di Amato la quale si vedrà presto costretta dover giocare diverse gare infrasettimanali. Lo stop del Monterosi offre una grande possibilità al Latina che, in caso di successo sul terreno del Team Nuova Florida, tornerebbe in testa alla classifica visti i due punti di svantaggio dall'attuale prima della classe.

