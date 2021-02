Ridotta la squalifica da tre a due giornate al fantasista dell’Insieme Formia Matteo Zonfrilli. È stato accolto dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale il ricorso del club pontino. Il numero 10 biancazzurro, che salterà la trasferta sarda di domenica 28 febbraio con il Lanusei, rientrerà mercoledì 3 marzo nel recupero casalingo con la Nocerina, nella gara valida per la 12esima giornata del girone G. Oggi l'Insieme Formia sarebbe dovuto scendere in campo nel turno infrasettimanale con il Giugliano, ma il confronto è stato rinviato a data da destinarsi per i diversi casi positivi riscontrati nelle file della squadra campana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA