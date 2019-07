Insegue e sperona l'auto con a bordo la ex ragazza, paura in centro a Latina

Si è messo all'inseguimento dell'auto della sua ex fidanzata, l'ha speronata e l'ha fatta finire contro un furgone in sosta. E' avvenuto sulla circonvallazione di Latina, in pieno centro, nel tardo pomeriggio di oggi.



Secondo una prima ricostruzione alla guida dell'auto speronata c'era un ragazzo di 20 anni con a fianco una minore, appunto la ex ragazza dell'inseguitore. Sull'altro veicolo, invece, un altro ventenne che è stato fermato dai carabinieri che lo stanno ascoltando. Per fortuna nulla di grave per i giovani speronati, soccorsi da un'ambulanza dell'Ares 118. Se la caveranno con un grande spavento. © RIPRODUZIONE RISERVATA