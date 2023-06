Domenica 18 Giugno 2023, 00:48

Nuova storia di violenza sulle donne in provincia. Un caso deflagrato in maniera eclatante, con un pericoloso inseguimento andato in scena fra Terracina e San Felice Circeo, terminato in un’aggressione all’esterno dell’attività in cui la vittima stava cercando riparo. La donna è stata raggiunta e picchiata selvaggiamente sotto gli occhi di clienti e passanti attoniti, finendo in ospedale con una prognosi di trenta giorni. A scagliarsi contro di lei il convivente, un 46enne arrestato poco dopo dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’escalation, ripresa parzialmente da alcune telecamere, è iniziata nella tarda mattinata di martedì a Terracina. Nei dettagli il prologo resta ancora da chiarire, ma l’allarme è scattato con una chiamata al 112: una 40enne di San Felice Circeo chiedeva aiuto terrorizzata, era in macchina e stava scappando dal compagno, che la braccava a bordo della propria auto. Ne è nata una corsa al cardiopalmo, andata avanti per chilometri. Lei nell’affannoso tentativo di dileguarsi, lui a tallonarla premendo il piede sull’acceleratore.

L’INSEGUIMENTO

L’inseguimento si è protratto lungo la trafficata provinciale 87, in zona Badino, per poi proseguire nel territorio di San Felice, comune di residenza di entrambi. A un certo punto la donna in fuga ha accostato l’auto ed è scesa procedendo a passo spedito in direzione di un esercizio pubblico, mentre secondo le ricostruzioni il convivente ha messo in atto una manovra con cui ha rischiato di investirla. Subito dopo è sceso, è riuscito a bloccarla prima che varcasse l’ingresso del locale e l’ha aggredita in maniera sconsiderata. Pugni e schiaffi a raffica, fino a quando il 46enne non è stato fermato da alcuni presenti e, quindi, dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Terracina, sopraggiunti a sirene spiegate nel giro di una manciata di minuti. Un intervento provvidenziale, che ha scongiurato ulteriori e più gravi strascichi, portando al contestuale arresto del compagno violento. I militari coordinati dal maggiore Saverio Loiacono hanno potuto contare sui testimoni e sulle immagini della videosorveglianza, che ha immortalato le fasi centrali della brutale aggressione. Che non sarebbe stata nemmeno l’unica.

I PRECEDENTI

Andando a ritroso, la 40enne ferita ha infatti tratteggiato agli uomini dell’Arma una storia di soprusi fisici e psicologici che andava avanti da tempo, caratterizzata da litigi ripetuti. L’ultimo proprio martedì mattina, prima dell’inseguimento e delle botte che hanno spedito la malcapitata in ospedale, il Fiorini di Terracina. I motivi della furia dell’arrestato? «Futili, sia in quest’occasione che in precedenza legati a normali dinamiche di convivenza», accennano i carabinieri. Su disposizione del sostituto procuratore di Latina Simona Gentile, il 46enne indagato è stato portato in carcere. Il Tribunale di Latina ne ha convalidato l’arresto e disposto la remissione in libertà, con il divieto di avvicinamento a meno di 200 metri dai luoghi frequentati dalla parte offesa.