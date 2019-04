Inquinamento ambientale, scattano sequestri a Sabaudia e Terracina

Due sequestri da parte dei carabinieri forestali per inquinamento ambientale. Uno a Sabaudia, dove sono stati posti i sigilli all’officina di una concessionaria di autocarri che sversava oli esausti nel canale Pantanello, e uno a Terracina. In questo caso i militari hanno trovato una discarica a cielo aperto su un terreno del Comune, vicino al cimitero Anxur.



Si indaga per risalire a eventuali responsabilità, mentre nel caso di Sabaudia è stato denunciato per inquinamento il titolare dell'azienda.