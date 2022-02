San Valentino, una cartolina per dire "Ti amo". Annullo alle Poste

Poste Italiane celebra la Festa degli Innamorati e dedica a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica e un annullo filatelico speciale.

Nella provincia di Latina saranno disponibili negli otto uffici postali con lo sportello filatelico, a Latina Centro (Piazzale dei Bonificatori), Aprilia, Cisterna, Formia, Gaeta, Minturno, Sabaudia e Terracina.

APPROFONDIMENTI LATINA Poste: emesso il francobollo per gli 80 anni del Manifesto di... LATINA Festa della musica, anche in otto uffici postali pontini le...

Con l’annullo filatelico speciale, oltre alla cartolina, si potranno timbrare le corrispondenze presentate agli sportelli filatelici, presso i quali saranno disponibili i francobolli per l’affrancatura.

Un’occasione per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.

«Poste Italiane - si legge in una nota - vuole così sostenere, ancora una volta, il valore della scrittura anche attraverso una cartolina, un oggetto che può essere custodito nel tempo».