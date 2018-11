Iniziative per il Natale, proposte entro il 16 novembre: il bando del Comune di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo bando per le iniziative del Natale 2018, deliberato dall'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Latina nasce sotto l'insegna dell'Anno europeo del patrimonio Culturale. «Gli enti pubblici, le associazioni culturali e i soggetti privati che hanno intenzione di partecipare - si legge in una nota - potranno presentare la loro proposta entro il 16 Novembre 2018 per iniziative ed eventi nel periodo compreso tra il 6 Dicembre 2018 e il 6 Gennaio 2019».Sul sito del Comune di Latina verranno esplicitate le modalità di presentazione delle proposte. «Per eventuali ulteriori informazioni sarà a disposizione l'Ufficio Musei e Pinacoteche (tel-0773 652626 652618)» spiegano da piazza del Popolo.Idee e progetti sotto il segno della musica, teatro, danza, cinema, e cultura. Ma anche eventi enogastronomici, di promozione del territorio e dello sport o attività di volontariato, beneficienza e che prevedano il coinvolgimento delle scuole. La programmazione delle iniziative dovrà dare risalto non solo al centro cittadino, per cui vengono messe a disposizione le strutture comunali (Museo Cambellotti, le sale del Palazzo della Cultura, l'ex Enal etc.), ma dovrà valorizzare anche piazze, quartieri e borghi della città.