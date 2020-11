In vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in programma il prossimo 25 novembre, il Comune di Formia ha organizzato una serie di iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione, iniziate ieri con un workshop a distanza gratuito dal titolo , con l’AIPC ( Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia) e in collaborazione con l’associazione .Domani, dalle 17 alle 18.30, l’associazione Anpe (Associazione Nazionale Pedagogisti italiani ) terrà, con il patrocinio del Comune, il webinar , trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Comune. Il 25 novembre, infine, si svolgerà, sempre on line, una tavola rotonda sul Codice rosso e sulla violenza di genere ad un anno dall’entrata in vigore della legge, con la partecipazione dell’associazione forense AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani), in prima linea contro la violenza sulle donne e sui bambini, con la presenza del Procuratore generale della Repubblica di Cassino o dei sostituti Procuratori che si occupano delle fasce protette. .

