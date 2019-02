Iniziativa dell'istituto "Pisacane", sull'isola di Ponza si va a scuola di tedesco

L'istituto "Pisacane" di Ponza, dove si formano tecnici per il turismo, organizza un corso di lingua tedesca. Nella scuola si studiano già inglese, francese e spagnolo, ma «in un'ottica di apertura al territorio» si è deciso di estendere l'offerta sia agli studenti, sia al personale interno e sia agli operatori turistici dell'isola. Il corso sarà tenuto da un docente madrelingua.



L'esigenza di parlare lingue diverse nasce dal fatto che i turisti arrivano a Ponza ormai da tutto il mondo, i tedeschi soprattutto fuori stagione, e così è stato deciso di rispondere alle richieste non solo didattiche ma anche degli operatori. In futuro, dato l'accrescere di turisti provenienti da Russia e Cina, non si esclude di poter organizzare anche corsi del genere.



Le iscrizioni per quello di tedesco scadono il 7 marzo, rivolgersi alla segreteria della scuola.