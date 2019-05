Iniziati i lavori sulla Monti Lepini a Latina, traffico in tilt

Erano stati annunciati, e questa mattina sono partiti i lavori sulla Monti Lepini a Latina, nel tratto dalla rotonda del Piccarello e fino al distributore dopo il Mol, praticamente poco prima di Borgo San Michele. La ditta che si occupa dei lavori, sta procedendo ad asfaltare la strada, ma i disagi per gli automobilisti sono notevoli: per arrivare in città occorrono anche 30 minuti.



In diversi tratti dell’arteria si procede con il senso unico alternato per consentire “i lavori di messa in sicurezza delle fasce frangivento”. I lavori dureranno orientativamente 15 giorni anche in vista della tappa del Giro D'Italia che passerà proprio su quella strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA