Iniziate le pulizie al "Nicolosi" dopo le segnalazioni del comitato di quartiere

Sono iniziate le pulizie al quartiere "Nicolosi", insediamento popolare storico del capoluogo pontino. Dopo numerose segnalazioni da parte del Comitato di Quartiere, questa mattina l'azienda "Abc" è intervenuta in Via Emanuele Filiberto per iniziare l'opera di pulitura dei marciapiedi e dello sfalcio dell'erba, oltre alla potatura dei cespugli di melograni selvatici, diventati ricettacolo di rifiuti.



«Esprimo soddisfazione e ringrazio chi si è attivato per la soluzione del nostro problema - ha detto il presidente, Davide Giorgi - e spero che d'ora in poi gli interventi siano più frequenti e calendarizzati».

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:34



