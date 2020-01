Ingoia un giocattolo, bimbo di tre anni salvo grazie ai soccorsi tempestivi

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul Messaggero digital

Un bambino di tre anni ha rischiato la vita per avere ingerito un giocattolo ricevuto in regalo a Natale. Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorritori in Q4, nell’abitazione del ragazzino. Paura per i genitori che hanno chiamato il 118, ma i soccorsi sono stati tempestivi e fondamentali.Il piccolo è stato portato prima al pronto soccorso del “Santa Maria Goretti” e poi trasferito in eliambulanza al “Bambino Gesù” di Roma, dove i sanitari hanno rimosso in endoscopia il corpo estraneo. Le sue condizioni sono gravi, ma non sembra correre pericolo di vita. Resterà in osservazione per le prossime 48 ore. Purtroppo i casi come quello di Claudio (il nome è di fantasia) sono molto frequenti e proprio nell’ospedale romano una bacheca “accoglie” i genitori con tutto ciò che i bambini ingeriscono e i sanitari riescono a estrarre.Una storia che, fortunatamente, nella stragrande maggioranza dei casi è a lieto fine.