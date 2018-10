Ingerisce un alimento e resta strozzata, bimba di 8 mesi in prognosi riservata

Una bimba di appena otto mesi, di Terracina, è ricoverata in prognosi riservata al "Bambino Gesù" di Roma dopo essersi strozzata ieri mentre era in casa. Trasportata all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, i medici l'hanno stabilizzata e poi hanno deciso per il trasferimento.



Secondo le prime informazioni la piccola ha messo in bocca un alimento troppo grande e non è riuscito a deglutirlo, avendo difficoltà respiratorie. Immediati i soccorsi dei genitori e poi del personale dell'Ares 118.