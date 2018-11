Infiltrazioni e distaccamento di intonaco nel traforo a Gaeta: Flacca chiusa

Flacca chiusa nella giornata di oggi per la messa in sicurezza di alcuni tratti in cui si sono registrate pericolose infiltrazioni. Le criticità sono state riscontrate nella galleria traforata nel territorio del comune di Gaeta.



Dopo un doppio sopralluogo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina che ieri ha richiesto l'interruzione della trafficata arteria per ben due volte, oggi i tecnici Astral provvederanno alla messa in sicurezza del traforo.



La strada litoranea sarà off-limits a partire dalla galleria nord di Sperlonga.



Le prime segnalazioni sarebbero arrivate già una ventina di giorni fa.



Stando a quanto emerso dai sopralluoghi di ieri, alcune infiltrazioni nei pilastri di sostegno del tunnel avrebbero causato il distaccamento di parti di intonaco.