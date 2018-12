Infiltrazioni, diffida e messa in mora per le aziende che fecero i lavori alla scuola Toscanini e all'asilo nido comunale di Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Aprilia ha inviato due lettere per dare il via alla procedura di diffida e messa in mora nei confronti delle imprese che – negli anni passati – si sono occupate delle coperture dell’Asilo nido comunale “Domenico D’Alessio” e della scuola Toscanini di via Amburgo. Nei due edifici, di recente costruzione, sono state segnalate infiltrazioni d’acqua. In questi giorni sono in corso dei lavori per ripristinare la guaina e risolvere le criticità.“Prima della ripresa delle lezioni, prevista per il prossimo 7 gennaio – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Luana Caporaso – tutte le criticità evidenziate sia dalla società che gestisce l’Asilo nido comunale che dalla dirigenza dell’Istituto Comprensivo Toscanini, saranno risolte. La diffida è il minimo che il Comune possa fare".La procedura avviata dal Comune comporterà la rivalsa dell’Ente nei confronti delle imprese citate, per il recupero della somma relativa alle spese sostenute per i lavori di riparazione, cui si aggiunge il risarcimento del danno arrecato dai vizi dell’opera.Le società saranno quindi segnalate al Casellario Informatico ANAC, con eventuali pesanti ricadute in tema di rispetto dei requisiti imposti dalla normativa vigente alle società appaltanti.