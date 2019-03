Infermieri di famiglia e di comunità, il dibattito dell'Ordine a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il futuro della professione infermieristica e il ruolo che gli infermieri assumeranno nel cambiamento dell'assistenza, tesa ormai sempre meno all'ospedalizzazione. Sono i temi affrontati nella tavola rotonda organizzata dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Latina dal titolo: "Infermiere di famiglia e di comunità. Il futuro è adesso".A confrontarsi, fra gli altri, i consiglieri regionali Enrico Forte (Pd) e Giuseppe Simeone (Forza Italia, presidente della commissione sanità). Una proposta di legge è stata presentata alla Pisana per far sì che il ruolo dell'infermiere di famiglia sia riconosciuto a tutti gli effetti.«Personalmente lo considero come il pivot in una squadra di basket - ha detto Simeone - Il fulcro, una figura di smistamento, per non dire il punto focale tra il paziente e la sua famiglia e il medico ospedaliero o di famiglia. C’è la necessità di adottare modelli di assistenza che garantiscano la presa in carico dei cittadini. E soprattutto occorre ripristinare i distretti e rendere più efficiente la rete sanitaria. Potenziare i servizi nel territorio significa liberare i pronto soccorso da accessi inutili, rendendo gli ospedali dei luoghi migliori di adesso»