Martedì 24 Gennaio 2023, 06:35

Diventa un caso l'ipotesi di trasformare alcuni infermieri dell'ospedale Goretti in assaggiatori per testare il cibo della mensa prima di servirlo ai pazienti ricoverati. L'idea, annunciata dal direttore amministrativo della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, sta creando scompiglio nel settore della sanità pubblica.

Tutto è nato dopo il ritrovamento da parte dei carabinieri del Nas di carne scaduta in una cella frigorifera nell'ospedale Goretti di Latina. La Asl, dopo il grave episodio, oltre ad aver applicato sanzioni alla ditta che gestisce il servizio, ha aperto un tavolo di confronto per migliorare il servizio «stabilendo verifiche molto serrate come ha sottolineato la manager Asl Silvia Cavalli - e condividendo una serie di misure gestionali migliorative». Tra le ipotesi è spuntata anche quella dell'assaggio, in due momenti diversi, da parte del personale del reparto, compresi infermieri e caposala a rotazione, su proposta di Innova, la ditta che gestisce il servizio.

IL CONFRONTO

Ma ora il caso sta facendo discutere non poco. Nancy Piccaro, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia, ha riferito di aver subito cercato un confronto con il direttore sanitario dell'ospedale e della Asl di Latina, Sergio Parrocchia: «Dal direttore ho ricevuto rassicurazioni che dall'azienda sanitaria non vi è alcuna intenzione di non tener conto delle professionalità del personale e che sono in corso riunioni per organizzare al meglio le modalità di controllo sul servizio appaltato, che per i recenti fatti si vuole intensificare».

Il sindacato Fp Cisl Sanità ha chiesto lumi direttamente alla direttrice Cenciarelli. «Ci siamo sentiti al telefono spiega Emiliano Milani della rappresentanza sindacale unitaria del Goretti La direttrice mi ha detto che per operatori sanitari intendeva le dietiste. Al momento non è stata formalizzata alcuna disposizione, vedremo. Io sono per la tutela di tutte le professioni e che ognuna operi nel suo campo per il bene del cittadino e in questo caso anche per il bene del personale ospedaliero, visto che la mensa è sia per i ricoverati che per i dipendenti. Personalmente mi sento più sicuro se le pietanze sono controllate da un dietista». Milani ha però sollevato un altro aspetto: «La mensa è poco frequentata dal personale ospedaliero e questo non va bene. Qual è il motivo? Servizio insoddisfacente? In questo caso va assolutamente migliorato». Sull'ipotesi di infermieri assaggiatori si è detto contrario anche Giovanni Santucci, segretario provinciale del Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche.