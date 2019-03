Infermiere spiega cantando la disostruzione delle vie aeree nei bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Anche tu puoi salvare un bambino, anche tu puoi cambiare il destino». L'infermiere di Latina Christian Manzi - in servizio al Sant'Eugenio di Roma ma con una vasta esperienza nell'emergenza con le ambulanze del 118 - torna con una canzone e un video per illustrare le manovre di disostruzione delle vie aree per i bambini.L'infermiere non è nuovo a iniziative del genere e in passato aveva già realizzato un brano per illustrare il funzionamento dell'emergenza 118.Qui sotto la nuova iniziativa di Christian, attivo fra l'altro nell'associazione Cse che si occupa di formazione per affrontare le emergenze di carattere sanitario.