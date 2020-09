Fiamme e paura sulla Flacca, auto a fuoco e traffico paralizzato a Sperlonga

A poco più di due giorni dalla grande paura per l’incendio che ha lambito case e villaggi turistici oggi traffico paralizzato sulla Flacca e ancora grande spavento per l’incendio che è partito proprio dalla strada e si è presto propagato verso la montagna, cauando disagi a non finire.

Erano circa le 17 quando le fiamme sono divampate nei pressi di un’auto parcheggiata praticamente di fronte all’ingresso del museo Archeologico di Sperlonga. L’incendio ha riguardato anche un mezzo alimentato a gas e la preoccupazione per le conseguenze è stata facilmente immaginabile. Alimentato dal vento, il fuoco si è impossessato della zona circostante creando un denso fumo e i primi problemi agli automobilisti. Il successivo e provvidenziale intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile dei “Falchi” e della “Croce d’oro” sud pontino ha evitato il peggio ma ha inevitabilmente rallentato il traffico del rientro. Intervenuto anche un elicottero che ha utilizzato l’acqua del mare per avere ragione dell’incendio, domato solo circa tre ore dopo. Il denso fumo sprigionato era visibile a chilometri di distanza.

Ultimo aggiornamento: 21:43

