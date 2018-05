Industria Felix, premiate sei imprese pontine. Boccia: «Sono esempi di Made in Italy»

Sei imprese potine sono state premiate dal presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia alla prima edizione del "Premio Industria Felix - Il Lazio e la Campania che competono". «Rappresentano esempi che ancora una volta sono espressione di un Made in Italy che ha grandi potenzialità e tanta energia, che non si arrende e che rilancia. Sono storie imprenditoriali - ha sottolineato Boccia - che meritano di essere raccontate, per trasmettere un messaggio positivo e stimolare una sana competizione verso l’alto, ma anche per promuovere un maggiore riconoscimento di quel ruolo sociale delle imprese che è sempre più necessario».



Sono 79 le imprese che sono state premiate nell’Aula Chiesa dell’Università Luiss Guido Carli di Roma: 37 del Lazio, tra cui le sei pontine, e 42 della Campania.«L’inchiesta svolta da Industria Felix e Cerved ha identificato le eccellenze industriali nel Lazio e in Campania, analizzando più di 15mila bilanci delle PMI e delle grandi società di queste due regioni», commenta l’amministratore delegato di Cerved Marco Nespolo, che aggiunge: «Le realtà premiate sono delle eccellenze emerse in contesti diversi: in Campania registriamo una ripresa sostenuta, mentre il Lazio stenta a riprendersi dalle profonde ferite della crisi, con una presenza di società a rischio tra le più alte della Penisola».



Ecco le aziene pontine premiate:

Casa del sole Clinica Polispecialistica Tommaso Costa di Formia (Miglior impresa per Affidabilità finanziaria e Crescita Cerved della provincia di Latina).

Casale del Giglio Azienda agricola, Borgo Le Ferriere Latina (Miglior impresa del settore Vitivinicolo della regione Lazio)

Eurpack Giustini Sacchetti (Miglior impresa Under 40 della provincia di Latina)

Provides Metalmeccanica (Miglior impresa del settore Metalmeccanico della regione Lazio)

Marini Impianti industriali (Migliore Media impresa della regione Lazio)

Slim Alluminium (Miglior impresa del settore Metalli della regione Lazio)

Luned├Č 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA