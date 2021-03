Performance e affidabilità finanziaria: onorificenza per un'azienda della provincia di Latina

Un premio che rende orgogliosi e che, specialmente in un momento delicato come questo, certifica ancora una volta le straordinarie capacità manageriali delle aziende presenti sul territorio pontino, sempre più innovative e abili nel recepire velocemente le mutevoli esigenze del mercato.

Tra le eccellenze spicca Elleci Spa, unica azienda della provincia di Latina ad essere stata insignita dell’alta onorificenza di bilancio del premio Industria Felix – l’Italia che compete, progetto organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, supplemento gratuito de ‘Il Sole 24 Ore’. Un attestato di grande rilievo professionale, promosso da chi, come Industria Felix, monitora con attenzione i bilanci delle società di capitali, valutati in collaborazione con Cerved, la data driven company italiana e la più importante agenzia di rating in Italia per numero di pratiche evase, basate quindi su numeri incontrovertibili.

A ricevere il premio, attraverso una cerimonia che si è svolta giovedì 4 marzo da remoto, è stata la resonsabile finanziaria di Elleci Group, Veronica Traversa: «Questo riconoscimento ci ripaga dell’impegno profuso in quasi 30 anni di attività e che, allo stesso tempo, dà lustro a una intera comunità. Siamo felici di essere stati inseriti in una lista ristretta in cui sono presenti aziende di risonanza nazionale e internazionale, una valutazione che ci spinge a fare sempre di più».

Elleci Spa, azienda leader nella produzione e commercializzazione di lavelli dedicati all’area cucina e alla zona bagno, si posiziona tra le migliori aziende italiane per performance gestionali ed affidabilità finanziaria scelte da economisti che si riuniscono in un apposito Comitato Scientifico convocato tradizionalmente all’Università Luiss Guido Carli di Roma, che assegna le ‘Alte Onorificenze di Bilancio’, così sono definiti i riconoscimenti alle aziende, riservate alle società di capitali con sede legale in Italia performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario rispetto al Cerved Group Score.

L'assegnazione delle Alte Onorificenze di Bilancio si basa su un algoritmo che tiene in considerazione vari parametri desunti dai bilanci.

