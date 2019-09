Indirizzo Cambridge, il liceo Classico Alighieri diventa un "modello"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quest’anno gli studenti del liceo Classico Dante Alighieri che frequentano l’indirizzo Cambridge sosterranno gli esami di maturità. Sono infatti cinque anni che il corso è attivo con grandi successi in particolare in Latino.L’indirizzo Cambridge permette ai ragazzi di studiare in lingua inglese, con il metodo della prestigiosa università britannica, cinque materie, al primo anno sono Matematica, Inglese e Latino, dal terzo in poi si può scegliere tra altre due materie: Chimica o Economia.La maturità che sosterranno sarà la stessa dei loro colleghi dell’ordinario, ma arriveranno all’esame finale con ben cinque certificazioni in più per la lingua inglese che potranno anche poi esibire all’Università italiane (valevoli come crediti) o straniere con un ingresso preferenziale. Il loro percorso sarà raccontato nel corso del seminario che il Liceo ha organizzato per il prossimo 20 ottobre dal titolo “Global perspectives across the Cambridge Pathway”, ovvero prospettive globali attraverso il percorso Cambridge, indirizzato ai docenti e dirigenti di scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutta Italia.«E’ per noi un onore essere stati scelti dall’università Cambridge per tenere questo seminario che per la prima volta si svolge a sud di Roma. Sono stati i risultati ottenuti dai nostri studenti negli esami di certificazione a darci questa opportunità – spiega la dirigente Eleonora Lofrese – soprattutto in una materia arcaica come il Latino. Nella graduatoria, infatti, siamo il terzo liceo a livello mondiale, ottimi risultati però anche nelle altre materie in particolare l’inglese come seconda lingua. Un valore aggiunto che offriamo alla città di Latina e che ora possiamo diffondere anche ad altri docenti che hanno deciso di seguire il seminario, al momento le iscrizioni sono più di 170».E alcune arrivano anche dai dirigenti di alcuni istituti comprensivi di Latina: «Formarsi con questo metodo apre sicuramente molte strade» ha spiegato Lofrese.«E’ molto importante la cooperazione che noi mettiamo in campo con Cambridge – ha spiegato la referente per l’Alighieri, Tiziana Spaghetti - perché sviluppiamo non solo competenze linguistiche, ma anche specifiche come il lavoro di gruppo, problem solving e spirito critico». Al momento gli iscritti al corso Cambridge sono 264 e le domande continuano a crescere.