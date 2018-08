Indiano ferito a Terracina, serie di indizi: si stringe il cerchio sugli autori degli spari

Si stringe il cerchio degli investigatori intorno agli autori del ferimento del quarantunenne indiano colpito, nella serata del 19 agosto, da alcuni pallini mentre si trovava in sella alla propria bicicletta sulla via Pontina.I Carabinieri della Compagnia di Terracina stanno, infatti, vagliando la posizione di alcuni giovani, sui quali si sono condensati una serie di elementi indiziari. Non si esclude, a breve, una positiva evoluzione dell’attività tuttora in atto, su cui gli investigatori mantengono uno stretto riserbo.