Indagine "Telonai", screening truffa all'ombra della sede di Latina della Sapienza

Il progetto relativo allo screening dell’ictus per il quale Edoardo Subiaco e il padre, Luigi, sono indagati per truffa, è stato finanziato dalla “Sapienza”. È un retroscena inedito dell’indagine “ Telonai ”.Il giovane studente di medicina si prodiga, con il papà, per ottenere i glucometri - strumenti necessari per lo screening - e le “strisce” che misurano il diabete. La truffa si riferisce a queste ultime, prescritte da Luigi Subiaco a ignari pazienti, prese in farmacia e utilizzate per l’attività organizzata dall’associazione “Fenix”. Vale a dire quella che poi ha fatto eleggere, a mani basse, Subiaco al senato accademico, nel marzo scorso.Per il padre, invece, si profila la revoca dell’assessorato a Pontinia. Il sindaco, Carlo Medici, attende solo che in Comune arrivi il segretario generale - che è a “scavalco” con altri enti - per procedere. Luigi Subiaco è tra i promotori dell’esternalizzazione della riscossione dei tributi. Domani gli interrogatori degli arrestati.