Indagine "Telonai", Luigi Subiaco sospeso da consigliere e assessore a Pontinia

Luigi Subiaco è stato sospeso in base alla legge “Severino” da consigliere comunale e assessore a Pontinia. Lo ha deciso il prefetto di Latina, Maria Rosa Trio. Il medico, che l'Ordine aveva già sospeso dalla professione, è indagato per truffa, turbata libertà degli incanti e abuso d'ufficio nell'ambito dell'indagine "Telonai" che nei giorni scorsi ha portato agli arresti domiciliari sei persone.Domani sono in programma gli interrogatori tra i quali quello dello stesso Subiaco, dell'avvocato Raffaele Scirè e del commercialista Gianfranco Castellano che insieme agli esponenti di due società stavano realizzando l'appalto della riscossione dei tributi al Comune di Pontinia