Indagine sull'appalto rifiuti a Catania, sequestrate le quote della Ecocar di Latina

Sequestri anche in provincia di Latina nell'ambito dell'indagine "Garbage affair" della Procura della Repubblica di Catania. Personale della direzione investigativa antimafia ha sequestrato, infatti, le quote sociali della Eco.Car srl e della Ipi srl, società interessate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani nel capoluogo etneo

su un appalto da 350 milioni di euro del Comune.



La Ecocar ha sede a Latina e ha avuto numerosi appalti in provincia, oltre a essere stata sottoposta a interdittiva antimafia a febbraio di quest'anno dal prefetto di Latina per quello di Gaeta. La Ipi, invece, ha sede a Nettuno (Roma)



Nell'inchiesta sono coinvolti dirigenti del settore Ecologia e Ambiente e della Ragioneria Generale del Comune di Catania e imprenditori titolari delle due società sequestrate che si occupavano della raccolta dei rifiuti. I reati contestati, a vario titolo, sono turbata libertà degli incanti in concorso, corruzione e

istigazione alla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio in concorso. Il Tribunale del Riesame, accogliendo

l'appello della Procura contro il rigetto del Gip, ha disposto il sequestro delle quote societarie delle aziende.

