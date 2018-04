Indagine sui rifiuti tossici: cittadinanza onoraria alla Polizia stradale di Aprilia

di Raffaella Patricelli

Si è svolta questa mattina, nell’ambito di una Giornata della Legalità promossa dal Comune di Aprilia in collaborazione con la Polizia di Stato, la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria al Distaccamento della Polizia Stradale territoriale, seguita dall’esibizione (per la prima volta in Città) della Fanfara della Polizia di Stato.L’occasione ricadere nella stessa settimana in cui la Repubblica Italiana celebra il 25 aprile, Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, concomitante quest’anno con l’82esimo della Fondazione di Aprilia.Al Teatro Europa si è esibita la Fanfara, con la partecipazione delle scolaresche, fatto significativo perché inserito in un percorso di educazione alla legalità promosso dalla stessa Polizia di Stato e sostenuto dal Comune di Aprilia.Il riconoscimento onorifico della Cittadinanza Onoraria viene conferito al Distaccamento della Polizia Stradale di Aprilia per l’esito positivo dell’ indagine denominata “Dark Side”, che lo scorso 27 luglio ha permesso di porre fine ad un reato ambientale dagli effetti gravissimi per il territorio, l’occultamento di rifiuti tossici in una cava abbandonata nella periferia apriliana.