Incrocio, l'ennesimo schianto a Latina: «Intervenite o ci scappa il morto»

Ennesimo incidente in via Bixio a Latina. Giovedì sera all'incrocio con via Ferrucci due auto si sono scontrate con violenza finendo entrambe sul marciapiede e contro il muro di cinta del palazzo all'angolo. Perché parlarne quattro giorni dopo? Perché è l'ennesimo schianto in quello che è ormai considerato l'incrocio più pericoloso di Latina. Nell'impatto una Peugeot 208 e una Fiat Panda hanno abbattuto il semaforo, facendo volare i pezzi a una decina di metri di distanza, mentre il palo ha sfondato i vetri della recinzione del palazzo finendo all'interno della proprietà. Non solo, le 2 auto hanno anche piegato pericolosamente il palo della luce facendo crollare la plafoniera a terra.



Era accaduto qualcosa del genere meno di due mesi fa. Anche in quel caso una delle auto coinvolte era finita completamente sul marciapiede dopo essersi ribaltata nell'impatto. In entrambi i casi, miracolosamente, non c'era nessuno in quel tratto di marciapiede non c'era nessuno altrimenti sarebbe stata una strage.

E' ormai evidente che lo stop e il semaforo lampeggiante, installati dopo innumerevoli incidenti, non sono sufficienti a garantire la sicurezza di quel tratto di strada. Da mesi i residenti sono tornati a chiedere un ulteriore intervento da parte del Comune. «Bisogna intervenire prima che ci scappi il morto» è la frase che si ripete dopo ogni incidente tra le persone che scendono in strada richiamate dal rumore sordo degli schianti. In effetti il rischio è altissimo. Su quell'incrocio infatti affacciano un bar e un tabaccaio e il tratto di strada è molto frequentato. Il Comune aveva assicurato in tempi brevi l'installazione di dossi su via Ferrucci, in corrispondenza dell'incrocio. Sembra esclusa la possibilità di regolare l'incrocio con un semaforo, mentre si stanno valutando altre due ipotesi: rendere via Bixio a senso unico o più semplicemente di cambiare il senso di marcia di via Ferrucci in direzione della circonvallazione. Ma entrambe le soluzioni evidenziano controindicazioni ugualmente pericolose rispetto alla situazione attuale.

