Incontro con Immacolata Giuliani sulla strage di Bologna a Castelforte e Lenola

I libri aiutano a leggere il mondo. Parte da questo assunto l’evento “Tutti in biblioteca” all’interno del progetto “Identikit di un territorio tra memoria musica e letteratura”, finanziato dalla Regione Lazio, che si pone l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio costituito dal Sistema Bibliotecario Sud Pontino, che riunisce le diverse biblioteche presenti nell’estremo sud della provincia di Latina, ognuno con le proprie peculiarità. In tutto sono 11 le biblioteche coinvolte che si trovano nei Comuni di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano, Terracina, Ventotene. È proprio attraverso questa unione che ogni soggetto culturale mantiene il proprio rapporto con il territorio, diventando di fatto un “presidio di cultura” in tempi in cui si legge sempre di meno.“Tutti in biblioteca”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse”, mira a riavvicinare il pubblico perso negli anni e al tempo stesso avvicinare i giovani, che sono il nostro futuro. Per questo, è stato pensato un calendario di eventi con presentazioni di libri con scrittori di assoluto rilievo nazionale e internazionale.I primi due appuntamenti in programma si svolgeranno a Castelforte e a Lenola, dove le rispettive biblioteche comunali ospiteranno la criminologa Immacolata Giuliani, autrice del libro “2 agosto 1980. La strage di Bologna. Scienza e coscienza di un massacro” (Armando Editore). I due incontri con l’autrice si terranno il 4 settembre, alle ore 20,30, in Piazza del Municipio a Castelforte, e il 5 settembre, alle ore 11, presso il Bibliopoint in località Colle di Lenola. Gli incontri saranno moderati dal giornaliste del quotidiano “Il Messaggero”, Giuseppe Mallozzi.IL LIBRO. La verità processuale ha la pretesa di essere un’oggettiva ricostruzione di un fatto, ma solo la scienza può stabilire situazioni ed eventi che appartengono al reale. Ed è per questo che all'interno dei tribunali si fa sempre più ricorso all'esperienza dei tecnici. Dopo tanti racconti e verità processuali ciò che accadde a Bologna il 2 agosto 1980 può essere arricchito alla luce di nuove interpretazioni scientifiche. Senza paura di riconoscere verità scomode o confermare ciò che è già stato acquisito. Questo libro parla dei fatti che quella mattina del 2 agosto 1980 sconvolsero la vita di chi era presente a Bologna e dell'Italia intera.L’AUTRICE. Immacolata Giuliani, criminologa, è coordinatrice del tavolo tecnico prevenzione e contrasto delle persone scomparse del commissario straordinario per le persone scomparse del Ministero dell’Interno. Consulente tecnico di casi giudiziari di rilevanza nazionale e internazionale, come per l’omicidio di Meredith Kercher, e consulente di parte di Bernardo Provenzano nel processo “Trattativa Stato-Mafia” e altri processi di rilevanza nazionale. Responsabile Nazionale Unità Prevenzione Rischio Criminologico (AICS DN). Docente dei corsi di aggiornamento per la Polizia di Stato. E’ consulente scientifico di format tv Rai, su Rai 3 e “I Fatti Vostri” su Rai 2.